ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Москва преодолела коронавирусные пики

15:07
  • пятница
  • 23 июля 2021

Количество заболевших коронавирусом снижается

В Москве снижается количество заболевших коронавирусом, столица прошла пиковые моменты.

Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Тем не менее, число госпитализаций снижается медленнее, чем прирост заболеваемости.

"Люди, которые заболели, они "утяжеляются" и продолжают сложно болеть, тяжело болеть. Поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находятся. Но в целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости", - рассказал Собянин. 

Мэр отметил, что на данный момент в Москве ежедневно вакцинируются по 90 тысяч человек. Прививочные пункты работают в напряженном режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.