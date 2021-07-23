Собянин: Москва преодолела коронавирусные пики

Количество заболевших коронавирусом снижается

В Москве снижается количество заболевших коронавирусом, столица прошла пиковые моменты.

Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Тем не менее, число госпитализаций снижается медленнее, чем прирост заболеваемости.

"Люди, которые заболели, они "утяжеляются" и продолжают сложно болеть, тяжело болеть. Поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находятся. Но в целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости", - рассказал Собянин.

Мэр отметил, что на данный момент в Москве ежедневно вакцинируются по 90 тысяч человек. Прививочные пункты работают в напряженном режиме.

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