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"Не имеет оправдания": блогер Хованский извинился за песню про "Норд-Ост"

15:06
  • пятница
  • 23 июля 2021

Сейчас он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело

Блогер Юрий Хованский, находящийся под следствием по делу об оправдании экстремизма, извинился за песню про захват заложников во время мюзикла "Норд-Ост".
Суд вынес приговор блогеру Mellstroy за избиение в прямом эфире

Сообщение Хованского опубликовал в соцсети "ВКонтакте" блогер Илья Мэддисон.

Как заметил Хованский, он не может обратиться лично, так как находится в СИЗО, но может воспользоваться помощью друзей.

"Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня - моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было", - написал блогер.

Песню Хованский исполнил во время стрима другого видеоблогера Андрея Нифедова. Задержали его 8 июня и отправили под арест. Сейчас Хованский находится в СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге.

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