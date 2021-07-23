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Светлана Разворотнева: Молодежь должна иметь возможность получить правовую грамотность в вопросах ЖКХ

15:47
  • пятница
  • 23 июля 2021

Современные реалии требуют постоянного обновления знаний

Молодежный парламент столицы пригласил советника мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ Светлану Разворотневу поучаствовать в проекте "Горизонт событий". Молодые люди захотели выяснить, какие знания необходимы, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни.

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"Повышение правовой грамотности в вопросах ЖКХ среди населения необходимо – это залог цивилизованных и доверительных отношений между гражданами и представителями сферы ЖКХ. Особенно важно наделить необходимыми знаниями тех, кто только вступает во взрослую жизнь: нашу молодежь", - заявила Разворотнева.

Она отметила, что в современном мире людям приходится постоянно получать и обновлять знания, при этом крайне важно поддержать стремление к обучению у молодежи.

"Будущее нашей страны за квалифицированными кадрами в сферах экономики, производства и науки. Я занимаюсь популяризацией сферы ЖКХ, но это факультатив. Значительно важнее те знания, которые вы получаете, обучаясь в вузах и колледжах, а также то, как вы сможете применить их в будущем", - выразила уверенность Разворотнева.

По ее словам, в вузах и колледжах должно стать больше целевых мест, чтобы студенты были уверены в трудоустройстве после окончания учебы.

Собравшиеся поблагодарили Разворотневу за встречу и рекомендации. Председатель Молодежной палаты района Чертанова Северного Владимир Коткин сказал, что полученные знания очень пригодятся ему и его единомышленникам.

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