Фото дня: открытие фестиваля "Архстояние" в Никола-Ленивце

В 2021 году художники исследовали тему "Личное"

В пятницу в Калужской области открылся фестиваль "Архстояние". В этом году в Никола-Ленивце показали три новых арт-объекта, объединенных темой "Личное": дом-трубу "Русское идеальное" главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, инклюзивный проект "Непроходимая чаща" (авторы — Василиса Прокопчук и Евгений Брагин) и объект-символ — "Пьяный забор" художника Владимира Наседкина. По задумке автора, угол наклона символизирует образ "качнувшейся" России. На фотографии выше — одноименный перформанс Юрия Квятковского и Николая Попова.

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