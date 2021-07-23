ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фото дня: открытие фестиваля "Архстояние" в Никола-Ленивце

15:15
  • пятница
  • 23 июля 2021

В 2021 году художники исследовали тему "Личное"

В пятницу в Калужской области открылся фестиваль "Архстояние". В этом году в Никола-Ленивце показали три новых арт-объекта, объединенных темой "Личное": дом-трубу "Русское идеальное" главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, инклюзивный проект "Непроходимая чаща" (авторы — Василиса Прокопчук и Евгений Брагин) и объект-символ — "Пьяный забор" художника Владимира Наседкина. По задумке автора, угол наклона символизирует образ "качнувшейся" России. На фотографии выше — одноименный перформанс Юрия Квятковского и Николая Попова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Перформанс у объекта "Пьяный забор". Никола-Ленивец
Перформанс у объекта "Пьяный забор". Никола-Ленивец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.