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Минздрав потребовал не снижать качество вакцин от коронавируса

15:17
  • пятница
  • 23 июля 2021

К производителям предъявляются очень высокие требования

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что производители вакцин должны заботиться о качестве препаратов в условиях растущего темпа выпуска.
Мурашко сообщил, сколько россиян получили первый компонент вакцины

"К производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства, но не снижая вопросов качества", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Мурашко уточнил, что каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля, в том числе государственный.

Массовая вакцинация в России идет с 18 января. Зарегистрированы четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" центра имени Чумакова.

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