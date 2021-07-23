Минздрав потребовал не снижать качество вакцин от коронавируса

К производителям предъявляются очень высокие требования
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что производители вакцин должны заботиться о качестве препаратов в условиях растущего темпа выпуска.
"К производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства, но не снижая вопросов качества", - цитирует главу Минздрава ТАСС.
Мурашко уточнил, что каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля, в том числе государственный.
Массовая вакцинация в России идет с 18 января. Зарегистрированы четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" центра имени Чумакова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram