Посольство России оценило угрозу безопасности на Мадагаскаре

В стране была предпринята попытка покушения на президента

Пресс-служба посольства России на Мадагаскаре оценила ситуацию с безопасностью в стране.

Уточняется, что ранее было объявлено о попытке покушения на президента Андри Радзуэлина.

"Происходящее никак не повлияло на состояние безопасности и нормальное течение жизни в стране", - отметили в посольстве (цитата по ТАСС).

Там добавили, что власти страны ведут следствие.

В среду стало известно, что на Мадагаскаре задержали нескольких человек по обвинению в попытке физической ликвидации главы государства.

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