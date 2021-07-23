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Посольство России оценило угрозу безопасности на Мадагаскаре

15:27
  • пятница
  • 23 июля 2021

В стране была предпринята попытка покушения на президента

Пресс-служба посольства России на Мадагаскаре оценила ситуацию с безопасностью в стране.
На Мадагаскаре предотвратили покушение на президента

Уточняется, что ранее было объявлено о попытке покушения на президента Андри Радзуэлина.

"Происходящее никак не повлияло на состояние безопасности и нормальное течение жизни в стране", - отметили в посольстве (цитата по ТАСС).

Там добавили, что власти страны ведут следствие.

В среду стало известно, что на Мадагаскаре задержали нескольких человек по обвинению в попытке физической ликвидации главы государства.

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