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Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на Играх в Токио

15:50
  • пятница
  • 23 июля 2021

Россияне выступят на ОИ под флагом Олимпийского комитета России

Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов во время церемонии открытия Игр в Токио. ТВЦ.RU следил за трансляцией мероприятия.

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В шествии приняли участие порядка 60 российских спортсменов. Знаменосцами команды стали олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). В параде также приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков и руководитель российской команды Андрей Конокотин.

Сборная России будет выступать на предстоящих Играх в статусе нейтральных спортсменов. В Токио выступит сборная ROC (аббревиатура Russian Olympic Committee). Сборной можно использовать аббревиатуру ROC, но не полное название.

Флаг России можно увидеть только на трибунах, если с ним придут болельщики. В остальных случаях триколор на спортивных объектах и во время соревнований находится под запретом.

Гимн России заменит музыка Чайковского. На церемониях награждения будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1.

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