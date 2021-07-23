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Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио

17:55
  • пятница
  • 23 июля 2021

Впервые в истории мероприятие прошло фактически при пустых трибунах

В Токио с опозданием на год начались  32-е летние Олимпийские Игры. Впервые в истории церемония открытия прошла фактически при пустых трибунах - из-за пандемии на них присутствовали лишь официальные лица и журналисты. Россию на Играх представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Проклятие токийской Олимпиады, о котором много шутили в соцсетях, похоже, наконец-то разрушено. Игры официально стартовали, пусть и с опозданием. В 40-м соревнования не состоялись из-за начала Второй мировой войны. В 64-м были перенесены из-за засухи. Сейчас в японской столице стоит аномальная жара, высокая влажность, а синоптики вообще прогнозируют тайфун.

Впрочем, спортивные комментаторы в один голос предлагают верить лишь в магию цифр. На олимпийский стадион наши атлеты выходят под счастливым номером 77. Букмекеры, по самым оптимистичным прогнозам, пророчат сборной место в тройке лидеров. Медальным локомотивом называют фехтование. В команде - три олимпийских чемпиона: Тимур Сафин, Софья Великая и Инна Дериглазова. Не было, нет и, скорее всего, не будет равных нашим гимнасткам и синхронисткам.

"Больше 300 делегатов из России, 193 спортсмена, большая часть спортсменов уже в Японии,   разместились, начали финальную подготовку к играм,  тренируются, осматривают арены. В команде все здоровы. Как минимум эти игры нужны для того, чтобы не разбить мечту 11 тысяч человек, которые сюда приехали выступать", - сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпиада по традиции открывает и новые звезды большого спорта. Правда, выступать в этот раз придется в основном при пустых трибунах.

Олимпийские кольца в небе над Токио, пожалуй, - единственное, что сейчас могут увидеть местные жители. Все объекты находятся в плотном кольце охраны. Из высоких гостей на церемонии открытия, помимо спортивных функционеров, находится президент Франции – страна примет игры в 2024-м и первая леди США. Впрочем, само проведение пышной церемонии до последнего оставалось под вопросом.

Шутка о Холокосте 23-летней давности стоила Кентаро Кобаяши должности главного режиссера церемонии открытия. Ее он лишился за день до церемонии и стал уже 4-м олимпийским чиновником, уволенным со скандалом. Бывшему главе оргкомитета, в свое время возглавлявшему правительство страны, Ёсиро Мори не простили замечание о том, что из-за болтливых коллег женского пола заседания часто затягиваются. Композитор олимпийского шоу в школьные годы обижал одноклассников-инвалидов. Всех, пожалуй, превзошел креативный директор, который в служебной переписке предложил показать на церемонии открытия вот такой номер с подписью (см. видео).

Шутку не оценили. Организаторы, похоже, поставили перед собой амбициозную задачу провести самую толерантную в истории Олимпиаду. В играх, кстати, впервые принимает участие трансгендер, который сразится с женщинами в тяжелой атлетике.

Пока, правда, токийскую Олимпиаду можно назвать самой дорогой – организаторы вложили почти 16 миллиардов долларов, хотя, по некоторым данным, в 2 раза больше, и деньги эти вряд ли окупятся. А еще самой скандальной.

80% японцев против проведения игр. Бывший премьер страны Синдзо Абэ, при котором Токио получил право на проведение игр, в знак солидарности отказался посещать церемонию открытия.

- Безрассудно проводить столь крупное мероприятие сейчас. В Токио приехали 10 000 человек. Они все сосредоточены в одном месте.  Не понимаю, как правительство это допустило! Лично я не вижу повода праздновать.

Пьедесталы для соблюдения социальной дистанции расширили. Медали спортсмены будут надевать сами, а олимпийская деревня фактически изолирована от остального города, но случаев заражения уже 110.

Несмотря на все ограничения, спортивный праздник обещает быть грандиозным и ярким. За россиян болеют дома за тысячи километров от Токио.

Матвей Шестаков. "ТВ Центр".

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