ЦИК не стал снимать Грудинина с выборов

Доказательств тому, что он скрывает офшор, не нашли

Претензии по поводу сокрытия сведений, обязательных для декларации, сегодня звучали в адрес кандидата в депутаты от КПРФ Павла Грудинина. Правда, с критикой выступили не представители Центризбиркома, а бывшая жена. В частности, экс-супруга заявила, что у бизнесмена имеется доля в иностранной офшорной компании, которую тот не указал при подаче документов в Центризбирком. Подробности на пресс-конференции озвучили адвокаты Ирины Грудининой.

"Крик души" - а именно так, по словам адвокатов, стоит рассматривать заявление Ирины Грудининой, поданное в ЦИК, - озвучивают ее представители. Инвалид второй группы боится, что бывший муж, став депутатом Госдумы и обретя новые властные полномочия, сможет ей навредить. И якобы раньше он уже не раз пытался это сделать.

"Павел Николаевич Грудинин подал на развод с Ириной Игоревной после 37 лет брака. И причиной тому послужила его связь с женщиной. В ходе судебного спора Павел Николаевич предпринял усилия, чтобы получить часть личного имущества Ирины Викторовны. Речь идет о квартире, которая досталась ей в наследство от родителей. А вот совместно нажитое имущество, в частности, банковские счета и компании, записанные на имя Павла Николаевича, он делить, конечно, не хотел", - заявил адвокат Ирины Грудининой Дмитрий Мальбин.

Суд, говорят адвокаты, встал на сторону Ирины. Грудинин обжаловал решение несколько раз, но безуспешно. Однако до сих пор, спустя 2 года, так и не выплатил бывшей жене компенсацию от стоимости золотых слитков и ценных бумаг, которые держал в зарубежных банках. И это якобы еще не все.

"Несмотря на то что, Павел Николаевич знает о наличии проблем со здоровьем у Ирины Игоревны, он даже предпринимал попытки лишить ее статуса инвалидности, то есть лишить ее тех мер социальной помощи, которые ей предусмотрело действующее законодательство. Павел Николаевич сегодня пытается причинить вред небольшому бизнесу, который существует у Ирины Игоревны и старшего сына", - заявил адвокат Ирины Грудининой.

В общем, подытоживают адвокаты, Павел Грудинин - якобы человек мстительный и нехороший. Вопрос из зала - зачем же тогда КПРФ такой кандидат в верхушке предвыборного списка?

"По нашему мнению, Павел Николаевич рассматривается как очередной спонсор, крупный олигарх, который может своими финансовыми вложениями помочь жизни партии", - сообщил адвокат Грудининой Артем Игнатенко.

А потому, по мнению адвокатов, в КПРФ закрывают глаза на многое, в том числе и на давнюю историю с заграничными счетами Грудинина. Еще в 2018 году, уже после регистрации Павла Николаевича кандидатом в президенты, его участие в выборах оказалось под вопросом из-за обвинений в наличии у него зарубежных активов. В следующем году на том же основании ЦИК отказал в передаче Грудинину мандата умершего парламентария. Кроме того, из-за офшора Грудинин лишился и поста председателя совета депутатов подмосковного Видного.

"На сегодня Грудинин также является владельцем 1/3 акций иностранной финансовой компании. Павел Николаевич прекрасно знает, что он является одним из акционеров компании, и снова не упомянул эту компанию. То есть сегодня он снова пытается обмануть граждан и государство при проведении своей избирательной кампании", - уверен Мальбин.

В Центральной избирательной комиссии напоминают: согласно закону, кандидатам на любые выборные должности в России запрещено владеть зарубежными активами. И если будут предоставлены доказательства того, что Грудинин действительно, как утверждает его экс-супруга, владеет частью акций компании в Белизе, его исключат из списка кандидатов. Пока же оснований для этого нет.

"Поскольку к заявлению жены никаких документов не было приложено, а Павел Николаевич еще раз подтвердил, убедительно пытаясь доказать, что никакого отношения к фирме Bontro в Белизе он не имеет, Центральная избирательная комиссия никаких решений по этому поводу, наказывающих кого бы то ни было, не принимала", - сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

В КПРФ обвинения в адрес своего кандидата отвергают. Называют их провокацией. Более того, у партии есть "стопроцентная уверенность" в отсутствии у Павла Грудинина офшоров или зарубежных счетов. Есть якобы даже и подтверждающие это документы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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