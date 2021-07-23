Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр вручил награды города Москвы сотрудникам предприятий торговой отрасли

В Москве объём торговли за последние шесть месяцев вырос на 40% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Результат дали меры столичного правительства по поддержке отрасли, которая серьёзно пострадала в условиях пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин, награждая работников сферы в преддверии их профессионального праздника.

Что в этом торговом зале есть хозяйка, видно невооруженным глазом. Благодаря ей гости окружены вниманием. В помещении все натерто до блеска, полки никогда не пустуют, в наличии всегда есть продукция из последних коллекций.

Самый востребованный товар - на уровне глаз, тот, что первой необходимости - у кассы. И главное - помощники покупателей - продавцы. Если клиент ищет глазами, он материализуется. Если покупатель не в духе, то станет невидимым. Без знания психологии ничего не продашь. А, следовательно, не будет прибыли. Но важнее - не выручка, а взаимовыручка, когда директор, если надо, сам встаёт за прилавок.

- У меня есть в подчинении 4 администратора, которые также выходят в зал и торгуют. Если ты не покажешь на своем личном примере продавцу что-то, у тебя не будет магазин работать, как машина.

А без этого далеко не уедешь. Ведь быть лучше конкурентов - целое искусство. Кто в нем преуспел, стал почетным гостем Белого зала московской мэрии. 32 человека. Продавцы, управляющие, руководители отделов. Те, без кого сложно представить функционирование сферы торговли и услуг, в которой заняты почти 1,5 миллиона человек.

"Это самая динамично развивающаяся отрасль. Если лет 7-8 тому назад мы катастрофически отставали от Европы, где больше было торговых площадей, маленьких магазинов и больших, была разветвленность и доступность шаговая, то сегодня мы практически догнали их. Огромное спасибо тем, кто инвестирует в эту отрасль, строит торговые центры, магазины, открывает эти предприятия. Огромное спасибо продавцам, кассирам", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Именно они - лицо важной отрасли столичной экономики, которая во время пандемии пострадала больше остальных. Антикризисные меры, принятые московским правительством, оказались точечными и своевременными. Они поддержали предприятия, стабилизировали ситуацию.

"В условиях пандемии эта отрасль выдержала, выстояла и даже в период самых неблагополучных ситуаций вы были на передовой, вы были рядом с москвичами. Многие предприятия организовали онлайн-торговлю, доставку на дом. Для многих предприятий это было болезненно. Но в целом отрасль справилась в этими непростыми ситуациями и задачами. И я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей. Поздравляю с наградами", - заявил мэр.

Четверо удостоены звания "Почетный работник торговли", 29 отмечены благодарностью мэра. Управленцы минимаркетов и торговых центров, кассиры и продавцы, начальники производств и менеджеры - те, кого коллеги посчитали лучшими и достойными награды. Благодарили, поздравляли с профессиональным праздником и напоминали друг другу об ответственности перед Москвой и москвичами.

Анастасия Мартынова, Валерия Рождественская, Виктор Мальцев, Алексей Овчинников и Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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