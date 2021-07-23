Профессор РАН Мажуга: Вузы РФ готовы подключиться к решению важных индустриальных задач

Высшие учебные заведения страны предлагают уникальные разработки

Современный уровень высшего образования позволяет российским университетам решать важные научно-технические задачи, отметил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

Он отдельно обратил внимание на уникальные разработки в отечественных вузах.

"Эти проекты отвечают основным запросам современности и доказывают, что российская высшая школа укрепляет свои позиции в экономике страны, конкурирует с ведущими мировыми университетами", - подчеркнул Мажуга.

В пример профессор РАН привел МФТИ - там создали спектрорадиометр, позволяющий с высокой точностью измерять концентрации атмосферных примесей.

Кроме того, в Томском политехническом университете предложили новый оптический переключатель, он может ускорить передачу данных и работу современных компьютеров. Также перспективные решения предлагает Новосибирский государственный университет - это, в частности, развитие искусственного интеллекта, смарт-технологии, разработки для военно-промышленного комплекса.

"Для постоянно роста экономики необходимо наращивать взаимодействие высшей школы и промышленности, ученых и предприятий", - добавил Мажуга.

По его словам, многие технологии можно внедрять в производство сразу. Представленные вузами опытно-промышленные образцы помогают сократить путь от научной проекта до готовой продукции.

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