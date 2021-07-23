Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра "Сокол-М"

Его впервые представили в рамках "МАКС-2021"

В рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС-2021" был впервые представлен прототип скафандра для нового пилотируемого транспортного корабля "Орёл". Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко оценил разработку российских учёных.

"Новый "Сокол-М" значительно упростит жизнь космонавтам. Сейчас скафандр изготавливается индивидуально задолго до полёта, поэтому космонавт должен оставаться в той же форме. Теперь существует возможность корректировки размера - это большой плюс. А многоразовость использования, безусловно, удешевит предполётную подготовку, что в условиях конкуренции является несомненным преимуществом", - отметил Романенко.

Разработкой скафандра занимались специалисты научно-производственного объединения "Звезда". Он рассчитан на десятикратное использование и может "подстраиваться" под особенности тела космонавта, например, рост и длину рук. Этим он принципиально отличается от своих предшественников.

Отмечается, что "Сокол-М" не предназначен для выхода в открытый космос, он создан для выполнения аварийно-спасательных работ. Скафандр будет использоваться на старте, стыковке, расстыковке и спуске - как на особо опасных участках полёта космонавтов, - а также защищать жизнь членов экипажа в случае разгерметизации кабины корабля.

В ближайшее время образцу предстоит пройти конструкторско-доводочные испытания, а в 2025 году его использует экипаж нового российского пилотируемого космического корабля "Орёл".

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