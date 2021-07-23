Громкие премьеры и крупные контракты: итоги авиасалона МАКС-2021

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В подмосковном Жуковском открылся юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон МАКС. Открылся авиасалон сразу несколькими мировыми премьерами. Среди них прототип нового легкого истребителя, который скрывали до последнего. В сети машину называли исключительно "черный зверь" или "шахматный конь" по рекламному ролику, который в преддверии МАКСа представили разработчики. Когда же чёрный чехол с машины сняли, выяснилось, что речь идет об истребителе-невидимке Checkmate. Американская разведка уже дала ему своё наименование - Screamer ("Крикун") . Впрочем, презентуют на МАКСе не только военные новинки - приехавшему на открытие авиасалона президенту Владимиру Путину показали и новейший гражданский авиалайнер МС-21.

Этот самолёт нужно увидеть своими глазами – он опасный, невидимый для радаров и сверхинтеллектуальный. Шах и мат любому, кто попытается сыграть с ним по другую сторону доски. Он просто её переворачивает, потому что не вписывается в существующий формат лёгких истребителей пятого поколения. По словам создателей, Checkmate оставляет позади всех иностранных конкурентов, в том числе американский F-35.

"Я бы не назвал его аналогом. Это принципиально другой самолет. Принципиально другие свойства. Большая скорость. Большая дальность. Большая грузоподъемность. Это наше видение, российское, суховское, какой должен быть самолет в лёгком классе", - прокомментировал Алексей Булатов, заместитель генерального конструктора самолета Checkmate.

Возможно, в России истребитель будет называться Су-75. Он создавался конструкторским бюро "Сухого" в обстановке полной секретности. Поэтому появление этого самолёта на международном авиакосмическом салоне в Жуковском стало главной интригой. А одним из первых увидел машину президент Владимир Путин.

- Здесь отсутствуют механические приборы. Полностью дисплей панорамный. С функцией тачскрин. Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчика от рутинных операций.

Первый полёт Су-75 намечен на 2023 год, а уже сейчас в небе над Жуковским виражи закладывает ставший серийным истребитель Су-57. Но это боевой самолёт - он должен всё это делать. Удивительнее смотрятся воздушные манёвры российского гражданского среднемагистрального лайнера МС-21. Большой пассажирский самолет свободно чувствует себя под облаками.

Вот он - МС-21-310. Летит на двигателях, которые полностью созданы в нашей стране. И за таким полетом мы наблюдаем впервые в истории современной России.

Среди тех, кто следил за показательными полётами, был и президент. Причём уже традиционно на МАКСе Владимир Путин ест мороженое - пломбир в вафельном стаканчике. На этот раз глава государства пошутил, что угощение будет оплачено из сверхдоходов. В этот момент в небо один за одним поднимались новейшие образцы российской авиатехники. Открывая программу международного авиакосмического салона, глава государства особо отметил важность успехов отечественных конструкторов.

"То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры "Суперджет". В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14", – сказал Путин.

Ещё одна долгожданная новинка российского авиапрома - ИЛ-114-300. Машина уже проходит лётные испытания. Это современный турбовинтовой самолёт для так называемых тонких маршрутов, что позволят напрямую летать между российскими региональными центрами. Новый Ил рассчитан на 68 пассажиров и приходит на смену Ан-24. Стране, как минимум, нужно 150 таких самолётов.

"Нечем менять. Антоновские машины, которые начинают массово отходить. Высокий уровень аварийности связан с тем, что это просто старые машины, которые ещё в условиях разрыва не только военно-технического, но в принципе технического сотрудничества с Украиной - их отход стал ещё быстрее. Самолёт Ил-114 и другая оригинальная линейка самолетов меньшего размера должны прийти на смену самолетам Антоновским", - сказал Юрий Слюсарь, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации.

Легендарный советский кукурузник Ан-2 тоже уже давно стал ветераном. И теперь есть, чем его заменить - разработан новый лёгкий самолёт "Байкал". Эта машина - надежда возродить в нашей стране малую авиацию. Здесь всего девять мест - воздушный микроавтобус. Неприхотливый. Простой в управлении и обслуживании. И в зависимости от комплектации может сесть на грунт, снег или даже воду.

Именно развитие гражданской авиации становится главной темой обсуждения на МАКСе 2021 года. Здесь президент проводит совещание, где подробно обсуждают положение дел в отрасли.

"Для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов. Вновь хотел бы повторить, что важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса. Для этого в мае прошлого года на совещании по вопросам развития авиапрома были приняты дополнительные меры по поддержке отрасли", - напомнил Путин.

Наша страна наконец возвращается в высшую лигу гражданского самолетостроения. В ковидные времена мировые лидеры Boeing и Airbus останавливали заводы и сокращали выпуск. А в России поставили на крыло сразу несколько перспективных разработок. Так и должно быть, считают авиаконструкторы, которые помнят 90-е.

"Да, доволен. Страна не такой масштаб имеет, чтобы полностью ориентироваться на глобализацию", - заявил Владимир Лапшин, заместитель главного конструктора Уральского завода гражданской авиации по самолётостроению.

А это уже будущее авиации. В летающей лаборатории испытывают первый в мире электрический авиадвигатель с использованием эффекта сверхпроводимости. В планах - создание ещё и серийного водородного двигателя. Что в итоге выльется в прототип большого, полностью электрического самолета.

"Предполагается, что примерно к 2027-28 году уровень технологий будет уже готов, чтобы задумать уже реальный региональный самолет", - сказал Михаил Гордин, генеральный директор ФГУП "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова".

Почти 300 компаний из 56 стран мира принимают участие в МАКСе очно или онлайн. Среди них представители Канады, Ирана, Германии и Чехии. Всё это показывает взаимный интерес к авиационному и космическому сотрудничеству. Только экспортные контракты, подписанные здесь, оцениваются в один миллиард евро. Российские авиакомпании заключили соглашения на поставку 58 самолетов Sukhoi Superjet 100. Деловые контакты всё ещё продолжаются - кроме того, при соблюдении антиковидных правил МАКС может посетить любой желающий. Авиакосмический салон будет открыт до воскресенья.

Пётр Вершинин. Андрей Талалай. Станислав Ильин. Александр Терентьев. "В центре событий". Московская область. "ТВ Центр".

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