Четверть миллиона вакансий: почему учителя не идут работать в школы

В России остро не хватает педагогов

До 1 сентября осталось чуть больше месяца, и специалисты уже бьют тревогу. В наших школах не хватает учителей. Уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тысяч человек. По данным РАНХиГС, в регионах лишь порядка 10%, максимум 20%, выпускников педвузов остаются в профессии. Нежелание идти работать по профилю объясняют просто - маленькие зарплаты, отсутствие творчества, на детей просто не остается времени из-за необходимости заполнять кучу разных бумажек, а еще проблемы в школьных коллективах, избалованные хамящие дети и излишне требовательные родители. Проблема действительно, серьезная. И далеко не только с точки зрения финансирования.

Каждый советский школьник знал из песни, что учителям некогда стареть. Сейчас ситуация изменилась. Стареть становится некому. Все меньше молодых специалистов идут в профессию. Потому что знают, с чем могут столкнуться.

"Довольно низкие заработные платы молодых учителей, поэтому они не спешат после выпусков из педвузов идти в школы. И это нехватка просто выпускников, которые из педвузов выпускаются. Потому что, как мы считали, даже если все у нас пойдут в школы, это все равно не покроет потребность в учителях. Ну и, кроме того, многие даже пришедшие в школы, через некоторое время уходят", - сказала Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Сами учителя, если и жалуются, невысокие зарплаты вспоминают, но далеко не в первую очередь. Чаще говорят про бюрократию - приходится писать столько разных отчетов, что на уроки сил просто не остается. А если накануне было родительское собрание, с современными мамами и папами, которые считают, что им все должны, особенно в деле воспитания ребенка, то звонка на перемену учителя начинают ждать сильнее учеников, с которыми тоже не все гладко.

"Дети сейчас, как правило, сложные. Работать с ними нелегко. Поэтому многие молодые учителя довольно быстро уходят. 24% учителей, которые сейчас работают в школах, говорили нам, что молодежь ничего не должно привлекать в школе, по их мнению. То есть они сами работают в школе, но считают, что молодые педагоги не должны идти в школу, потому что это тяжелый, изматывающий труд", - сообщила Клячко.

Если учитель, особенно в сельской местности, будет работать ровно на одну ставку - а это 18 часов в неделю, то денег он получит мало. Олег Орлов вспоминает, что когда уехал преподавать в деревенскую школу в Тамбовской области по программе "Учитель России", то быстро освоил несколько новых предметов, чтобы жить относительно комфортно. И это при том, что, помимо зарплаты, он получал еще и стипендию за участие в программе.

"Часто бывает так, что в сельской местности это учитель по совместительству. Вот до меня был географ, который вел историю и обществознание. Я стал историком, который ведет обществознание и географию. Еще вел кружки. То есть получается, что это такой и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Из-за некомплекта сельских школ такое происходит. Что учителей не хватает, и один учитель выполняет разные функции. Сами можете посудить, насколько это тяжело. Конечно, тяжело", - рассказал учитель истории Олег Орлов.

Согласившись на работу в сельской школе, Олег Орлов вызвал у многих знакомых удивление и даже восхищение своим поступком. Хотя сам он себя героем-альтруистом не считает. Говорит, просто поехал набраться опыта. Зато о коллегах, которые встретили его в 2016 году в поселке Демьян Бедный, отзывается с исключительной теплотой.

"Учителя, которые всю жизнь работают в сельской местности, я считаю, что это действительно великие люди. И я с большой теплотой и благодарностью отношусь к коллегам, которые там работают. Вы спросили, насколько им тяжело. Я по собственному опыту знаю, что в сельской местности работают, в основном, возрастные учителя, со стажем 30 и более лет. И понятно, что за это время происходит просто педагогическое выгорание", - сообщил Орлов.

И даже если учителю удается успешно балансировать между дополнительной и основной работой, зарплаты достаточно, а бумажная нагрузка не напрягает, то такие санаторные условия могут неожиданно прерваться.

"Хорошо, если ты попал в крупный населенный пункт, где достаточно большое население и школа не закроется. А если ты попадешь в маленький населенный пункт и там тебе дадут жилье, представьте ситуацию такую. И через два года школа закроется - что ты там будешь делать. Вот я закончил школу в 2002 году - там было 100 учеников. Когда я закончил институт - там было 40. А через 3 года ее закрыли совсем", - рассказал учитель, член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.

Впрочем, специалисты говорят, что тенденция эта общемировая. "Во многих странах, развитых странах, практически нет сельских школ. Детей возят в городские школы, и там они учатся. Но при наших, конечно, огромных расстояниях - это не выход. Но вот Германия - она уже живет без сельских школ, например", - говорит Клячко.

Ответ на вопрос, что делать, чтобы в России школы не оставались без учителей, власти ищут. И в последние годы вполне успешно. Зарплаты регулярно растут, отчетная нагрузка снижается. Особое внимание стараются уделять поддержке сельских школ. Отсюда и программы вроде "Учитель России" или "Земский учитель". По ней специалист, который решается на переезд в регионы получает, кроме зарплаты, еще миллион рублей подъемных, а на Дальнем Востоке сумма увеличивается вдвое. Только в прошлом году в программе захотели поучаствовать 30 тысяч человек. Сами учителя предлагают поддерживать их не только рублем.

"Должно быть какое-то сопровождение, методическая поддержка. Может быть, это будет тьюторская, кураторская поддержка, которая будет помогать человеку сразу не обломать крылья", - предлагает Орлов.

Тем более что от крыльев учителя напрямую зависит высота, на которую потом смогут подняться его ученики. И дальше по логической цепочке зависит благополучие страны. Учитывая такие высокие ставки, сил и средств на ставки учительские жалеть никто не будет.

Денис Большаков, Елена Мекертычева и Антон Нагорный, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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