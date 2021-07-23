"Бабий Яр. Контекст". Монтаж истории под нужды заказчика

Фильм Сергея Лозницы получает приз в Каннах - высказывая очень близкую нацистам позицию

Приз Каннского фестиваля под названием "Золотой глаз" получил фильм "Бабий Яр. Контекст". Его снял и представил на кинофестивале режиссер Сергей Лозница. Лента вроде как документальная. Но вот что странно - есть тысячи документальных свидетельств того, что гитлеровцы планировали уничтожение всяких унтерменшей до начала войны с СССР. Есть тысячи свидетельств того, как германские каратели и украинские полицаи с жовто-блакитными повязками уничтожали евреев. Но украинцу белорусского происхождения, закончившему московский ВГИК с красным дипломом, Сергею Лознице это не важно.

По его мнению, в трагедии Бабьего Яра виноваты Сталин и НКВД. Это они, после того как Киев был оставлен советскими войсками, устроили несколько диверсий и взорвали дома на Крещатике, тем самым сильно расстроив немцев и свидомых украинцев. Так сильно, что те взяли и уничтожили в киевском урочище только евреев 150 тысяч человек. А был и львовский погром, в котором немцы даже не участвовали, только документировали - борцы за незалежность справлялись сами настолько хорошо, что впечатлили даже гестаповцев.

Львовский погром был вызван расстрелами перед отступлением советских войск в тюрьме НКВД активных противников советской власти. Львовяне настолько расстроились, что срывали одежду и забивали палками и камнями на улицах жителей еврейских кварталов. Все же еще оставалась надежда, что даже для патологических русофобов, изнывающих от ненависти к России, есть какие-то красные линии. И Холокост одна из них. Лозница перешагнул ее смело и решительно. Тут, естественно, появляется вопрос - для чего?

Таких, как Дина Проничева, избежавших смерти в Бабьем Яру, 29. Эта цифра известна точно. В отличие от того, сколько людей было расстреляно фашистами на окраине Киева. Одних только евреев, по подсчетам историков, истребили более 150 тысяч. 29 сентября 1941 года им велели в 8 утра собраться в назначенном месте с документами и ценными вещами. В оккупированном городе - старики, женщины и дети.

Их расстреливали группами по 30-40 человек, прямо на краю оврага. Тела слегка присыпали землей и вели на казнь следующих. Конвейер смерти работал вплоть до освобождения Киева Красной армией в 1943 году.

"Стояла старая женщина. Вся ее фигура выражала такой безумный ужас, такой предел человеческого отчаяния, что большей экспрессии я не представлял. Словами нельзя это передать, рассказать. Только скульптор искусный, может быть, мог бы воплотить ее фигуру", - вспоминал свидетель по делу "О преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР" Владимир Артоболевский.

Зрителям Каннского кинофестиваля кадры Киевского Нюрнберга показал украинский режиссер Сергей Лозница. Фильм вроде бы документальный - нарезка хроники военных лет. Только вот смонтирован он в нужной последовательности.

Название картины - "Бабий Яр. Контекст". И как раз этот контекст переворачивает все с ног на голову.

"Львов: трупы казненных в тюрьме НКВД перед отступлением советских войск и еврейский погром. Киев: кинокамера случайно фиксирует первые взрывы на Крещатике, и вот уже центр города лежит в руинах. Ответом на организованное НКВД и советскими саперами минирование города стало стремительное уничтожение еврейского населения Киева. Десятки тысяч людей были убиты за два дня".

Эти обвинения, учитывая градус ненависти к России на современной Украине, увы, оставались лишь вопросом времени. Вслед за переписыванием истории и попытками реабилитировать нацизм на самом высоком уровне в развязывании Холокоста обвинили Советский Союз. Даже ярые русофобы в Прибалтике на такое не осмелились.

"Молодая красивая украинка в вышиванке, на лице - шок от увиденного в Львовских тюрьмах. За спиной стоят люди, которые закрывают лица платками из-за вони от разлагающихся тел. А также - немцы, новые уверенные владельцы города, от которых сбежали предыдущие - Советы. Где-то за кулисами - тысячи убитых узников и евреев, которых загнули трупы. О побеге красных из города узнали, как и все львовяне, утром 30 июня 1941 года. Тогда стало известно о тысячах убитых, заключенных в тюрьмах".

То, о чем в соцсетях пишет бывший глава украинского института национальной памяти Вятрович, это была как раз его цитата, - растиражированная официальная позиция немецкой пропаганды, называвшей погромы "священной местью украинцев". В наши дни за такую же позицию, а увы, не за талант, подчеркивают эксперты, украинскому режиссеру Лознице в Каннах вручают престижную премию.

"Это просто негодное поведение и политически мотивированные попытки исказить историю. Конечно, Лозница может соскочить с этого вопроса с помощью представления себя художником, хотя в данном случае он пытается говорить о том, что это сугубо документальное произведение, но он, в общем, в своих интервью не скрывает, что есть авторская позиция", - отмечает руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

"Вот этот процесс расчеловечивания, о котором вы говорите, он далеко не последние 7 лет на Украине проистекает. У него многолетняя история и практика, больше 30 лет. Это все началось еще в годы советской власти. Это все еще тогда было, просто на это никто не обращал внимание, а из маргинальной точки зрения, у которой не было достаточного числа коммивояжеров, она постепенно сначала становилась общественной, а теперь это является государственной точкой зрения", - объясняет историк Армен Гаспарян.

Те самые окна Овертона не просто приоткрываются, распахиваются настежь. Заказчик и мотивы известны. Лекала и методы отработаны до мелочей, ведь повторяются каждое столетие. На острие атаки всегда деятели культуры. Кровавый тиран на средневековой Западной гравюре - русский царь Иван IV, который и Грозным-то был прозван с подачи европейцев. Хотя жертв за все его правление меньше, чем за одну Варфоломеевскую ночь в Париже.

С появлением жанра политический карикатуры стали появляться вот такие, казалось бы, безобидные шаржи на Екатерину II. Перед Первой мировой Россию изображали в образе медведя или пьяного буйного мужика. Опасного и непредсказуемого. В Великую Отечественную типографии Третьего рейха пачками штамповали сначала антисемитские, а затем и антисоветские плакаты, но чаще два в одном.

Гитлер, подчеркивают многие историки, готовил антибольшевистский крестовый поход на Восток. Величайшее из искусств тоже быстро взяли на вооружение. Американская фабрика грез тоже всегда была, есть и остается фабрикой пропаганды. Иногда мягкой, эстетичной и ненавязчивой. Но чаще прямолинейной. Взять, например, картины времен "маккартизма" или разгар холодной войны. На экранах "Красный рассвет" - боевик о том, как русские развязали Третью мировую и вторглись в США.

Точно такими же жестокими и дикими современный украинский кинематограф рисует жителей неподконтрольных территорий – взять хотя бы фильм все того же Сергея Лозницы "Донбасс". Показанных на экране людей не жалко, они не вызывают сочувствия. Скорее, отвращение и страх, а значит, операция на юго-востоке страны оправдана. Как оправданы еврейские погромы во Львове и Бабий Яр. Попытки интеллигентного разговора, приведение исторических данных и показ архивных документов в данном случае не работают. Нужны другие понятные методы.

"Зайдите в любой книжный магазин, попробуйте найти хоть одну книгу про Бабий Яр. Их просто нет. Документальных фильмов нет. Обсуждений нет. Кино, телевидение, интернет. Об этом надо рассказывать, потому что тема не очень популярная, исторически так получилось. У нас вообще не любят разговаривать про немецкую истребительную оккупационную политику. Как это не парадоксально прозвучит, 20 миллионов гражданского населения положили, а рассказывать об этом мы не любим. Мы стесняемся чего-то. Это напрасно. Эта стеснительность до добра нас никогда не доводила и никогда не доведет. Я в этом абсолютно убежден", - добавил Гаспарян.

Свидомые хорошо усвоили главный постулат нацистской пропаганды:. "Чем чудовищнее ложь - тем охотнее в нее поверят". И пока великая сила искусства, увы, играет против нас.

Матвей Шестаков, Екатерина Симанович, Павел Ермоленко, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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