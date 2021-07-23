Проклятие токийской олимпиады: триумф или конец для спорта

Устоят ли традиции перед лицом пандемии и веяниями моды?

Сегодня в Японии официально стартуют самые, наверное, многострадальные Олимпийские игры в истории. По факту они уже начались - причем впервые за 25 лет не с футбола. В среду женская сборная Японии по софтболу разгромила команду Австралии.

Япония принимает Олимпиаду уже в четвертый раз, причем уже в третий раз с проблемами и впервые - с таким активно неприязненным отношением местного населения, тонко намекающего властям и руководству МОК о неуместности игр в разгар пандемии.

Впрочем, упорства японских властей и МОК не понимают многие - хотя бы потому, что Игры без зрителей это как-то странно. Но странностей вокруг этой Олимпиады ничуть не меньше. чем проблем. И все чаще звучат слова о том, что 32-ые летние Олимпийские игры - последняя Олимпиада в том смысле, в каком ее воссоздал в 1896 году Пьер де Кубертен.

Минимум мебели. Два санузла. Три комнаты, в которых будут жить спортсмены на протяжении всех Игр. Все, в принципе, по стандарту. Но претензии все же есть. Во-первых, к горячей воде, которую дали не сразу. Во-вторых, к неудобному расположению розеток. Но самое главное, строя олимпийскую деревню, японцы, которых, как известно, нельзя отнести к высокорослым нациям, явно промахнулись с высотой потолков.

Сборным по баскетболу и волейболу в этих номерах явно придется непросто. Да и всем остальным спортсменам, чей рост превышает метр девяносто. Впрочем, ради победы можно и потерпеть. О том же организаторы Олимпиады в связи с коронавирусом попросили и тех атлетов, которые неожиданно почувствуют влечение друг к другу. Пожалуйста, никакого секса, призвали в Оргкомитете, наивно полагая, что после этого диалог между спортсменами, которые захотят уединиться, будет звучать вот так:

- Здравствуй, коллега-олимпиец. Не хочешь ли ты заняться тем самым сексом в олимпийской деревне, о котором все говорят?

- Конечно, хочу!

- Но постой, нам нельзя. Кровать сломается.

- Ты прав. Кроме того, мы должны забрать эти презервативы с собой на родину, чтобы повысить уровень осведомленности. Будет неправильно, если мы используем один здесь, чтобы заняться сексом.

- Что ж, это была хорошая идея.

- Да, увидимся через четыре года. Возможно.

Такого, конечно, никогда не будет, завершает свою ироничную статью американский журналист. Заняться любовью атлетам, если между ними возникнет химия, не помешают ни организаторы, ни тренеры, ни антисекскровати, стоящие в номерах, где живут спортсмены, и призванные сломаться в самый неподходящий момент. Впрочем, опасаться этого все же не стоит, что на личном примере всем сомневающимся уже доказал ирландский гимнаст.

Так что путь открыт. Вопрос, будет ли на это время, учитывая график соревнований, подготовку и большую вероятность того, что Олимпиаду вообще завершат досрочно. Кстати, в этом плане Токио какой-то проклятый город. До этих игр японская столица еще дважды должна была проводить Олимпиаду. И дважды, в сороковом и шестьдесят четвертом годах, ее отменяли или переносили. Причем после этого в мире начинались кровопролитные войны. И это, конечно, пугает многих адептов мистических теорий.

"Мы не можем предсказать, как изменится ситуация с коронавирусом. Поэтому мы продолжим за ней пристально наблюдать. И если мы увидим всплеск заболеваемости, мы вернемся к обсуждению вопроса об отмене Игр", - сказал генеральный директор Оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

И пока цифры не в пользу организаторов. В самом Токио число случаев COVID-19 продолжает расти. Но что еще опаснее для этих игр, вирус проник и в олимпийскую деревню, где положительный тест на коронавирус сдали более 90 человек. Среди них как спортсмены, так и персонал, состоящий из японцев. Большая их часть, кстати, выступала и выступает против проведения этой Олимпиады, что, в принципе, звучит вполне разумно.

"Может быть, вот в таких форс-мажорных обстоятельствах, которые сейчас у нас создались по всему миру, а не только в Японии, Олимпиаду проводить и не стоило. Но деньги сильнее форс-мажора", - отметил президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

И возвращать эти деньги, разумеется, никто не хочет. Ни МОК, ни правительство Японии, которое ценой собственных политических рейтингов продавило проведение этой Олимпиады. Впрочем, не только деньги тут сыграли решающую роль.

"Олимпийские игры для действующих спортсменов - это пик карьеры. И вот эти люди шли к участию в Олимпиаде долгие годы. И отнять у них это, отнять у них возможность показать то, на что они способны, продемонстрировать, я не говорю про тело, свои достижения, тем более, что в программе токийской олимпиады такое количество новых видов спорта, было бы негуманно и бесчеловечно", - считает спортивный телекомментатор Владимир Гомельский.

Полноценное признание Международного олимпийского комитета получили сразу пять видов спорта, включая самбо, родиной которого является наша страна. И на этом новшества не заканчиваются. Во-первых, МОК зачем-то решил изменить свой девиз, который теперь звучит: "Быстрее, выше, сильнее, вместе". Многие увидели в этом реверанс в сторону ЛГБТ- атлетов. В этом году на Олимпиаде их рекордное количество.

Во-вторых, в Токио впервые выступит спортсмен-трансгендер - новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббарт девять лет назад была Гэвином, который соревновался с мужчинами. И отнюдь не блистал.

"Вот мужчина-неудачник, штангист, стал женщиной. И женщина вот с этими убогими результатами в тяжелом весе, она имеет все шансы стать олимпийским чемпионом среди женщин. И вписать свое имя как первый трансгендер, выигравший Олимпиаду. Но если она и выиграет, то это будет абсолютно фальшивый и никому не нужный выигрыш", - подчеркнул Долгополов.

Честной такую борьбу уж точно не назовешь. Но тенденция понятна. Как и то, что Олимпийские игры, похоже, сами начинают трансгендерный переход от заветов Пьера де Кубертена, который их возродил, в сторону новой моды. И подобных спортсменов, переменивших пол, на Играх в перспективе станет все больше, что во многом понизит статус и олимпийского чемпиона, к которому и по сей день никогда не применяют приставку "экс", и самих Игр, которых пока еще ждут с нетерпением - как спортсмены, так и зрители во все мире.

Александр Панюшкин, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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