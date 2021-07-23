Число жертв наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 56

Пять человек числятся пропавшими без вести

Агентство "Синьхуа" сообщило в пятницу, что в китайской центральной провинции Хэнань количество погибших из-за наводнений увеличилось до 56.

Пять человек числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что во время стихийного бедствия более сотни машин оказались в туннеле. Сейчас спасатели осушают это подземное сооружение.

С 16 июля из-за ливней пострадали 7,58 миллиона жителей провинции Хэнань, 585 тысяч эвакуированы. Наводнения разрушили 10 тысяч построек. Экономический урон от стихии составил 13,9 миллиарда юаней.

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