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Число жертв наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 56

16:06
  • пятница
  • 23 июля 2021

Пять человек числятся пропавшими без вести

Агентство "Синьхуа" сообщило в пятницу, что в китайской центральной провинции Хэнань количество погибших из-за наводнений увеличилось до 56.
Затопленное метро и ТЦ: кадры смертельного наводнения в Китае

Пять человек числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что во время стихийного бедствия более сотни машин оказались в туннеле. Сейчас спасатели осушают это подземное сооружение.

С 16 июля из-за ливней пострадали 7,58 миллиона жителей провинции Хэнань, 585 тысяч эвакуированы. Наводнения разрушили 10 тысяч построек. Экономический урон от стихии составил 13,9 миллиарда юаней.

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