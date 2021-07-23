Лавров объяснил, почему Запад не любит Россию

США и ЕС привыкли диктовать, но с Россией это не работает

На вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", прошедшем на площадке "Единой России", министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нашу страну на Западе не любят и к этому надо привыкнуть.

"Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации - в том понимании, в котором она сейчас существует - эти иллюзии были развеяны", - приводит слова главы МИД РИА "Новости".

По словам Лаврова, у России есть свое достоинство, своя история - и ресурсы для их подкрепления.

"Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными. Это, к сожалению, будет проявляться и дальше", - заключил руководитель внешнеполитического ведомства.

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