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"Яндекс" восстановил работу сервисов после сбоя

16:40
  • пятница
  • 23 июля 2021

Сложности оказались кратковременными

В пресс-службе "Яндекса" сообщили о кратковременном сбое в работе сервисов компании.
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"На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме", - уточнили в "Яндексе" (цитирует ТАСС).

Ранее стало известно, что сложности возникли у пользователей Яндекс.Почты.

Как следует из данных портала Downdetector, было зафиксировано 495 отчетов о неполадках в работе "Яндекса". Жаловались пользователи в том числе на работу сайта.

Наиболее активно о сбоях сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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