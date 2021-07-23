"Яндекс" восстановил работу сервисов после сбоя

Сложности оказались кратковременными
В пресс-службе "Яндекса" сообщили о кратковременном сбое в работе сервисов компании.
"На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме", - уточнили в "Яндексе" (цитирует ТАСС).
Ранее стало известно, что сложности возникли у пользователей Яндекс.Почты.
Как следует из данных портала Downdetector, было зафиксировано 495 отчетов о неполадках в работе "Яндекса". Жаловались пользователи в том числе на работу сайта.
Наиболее активно о сбоях сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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