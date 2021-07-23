Перу заинтересовано в производстве "Спутника V"

Российский препарат доказал свою надежность

Советник избранного президента Перу по вопросам здравоохранения Эрнандо Севальос заявил, что страна заинтересована в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Конечно же, да", - приводит РИА "Новости" ответ советника на соответствующий вопрос.

По словам Севальоса, разработка центра имени Гамалеи полностью доказала свою эффективность.

"Уже проверено, что российская вакцина - это отличный препарат. Мы знаем о качестве российской вакцины", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил при этом, что вопрос о собственном производстве стоит на первом плане, так как пока неясно, сколько еще продлится пандемия.

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