Перу заинтересовано в производстве "Спутника V"

Российский препарат доказал свою надежность
Советник избранного президента Перу по вопросам здравоохранения Эрнандо Севальос заявил, что страна заинтересована в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Конечно же, да", - приводит РИА "Новости" ответ советника на соответствующий вопрос.
По словам Севальоса, разработка центра имени Гамалеи полностью доказала свою эффективность.
"Уже проверено, что российская вакцина - это отличный препарат. Мы знаем о качестве российской вакцины", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил при этом, что вопрос о собственном производстве стоит на первом плане, так как пока неясно, сколько еще продлится пандемия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram