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Перу заинтересовано в производстве "Спутника V"

17:05
  • пятница
  • 23 июля 2021

Российский препарат доказал свою надежность

Советник избранного президента Перу по вопросам здравоохранения Эрнандо Севальос заявил, что страна заинтересована в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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"Конечно же, да", - приводит РИА "Новости" ответ советника на соответствующий вопрос.

По словам Севальоса, разработка центра имени Гамалеи полностью доказала свою эффективность.

"Уже проверено, что российская вакцина - это отличный препарат. Мы знаем о качестве российской вакцины", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил при этом, что вопрос о собственном производстве стоит на первом плане, так как пока неясно, сколько еще продлится пандемия.

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