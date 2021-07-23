В Швейцарии после вакцинации умерли 128 человек

Средний возраст умерших - 80,5 года

Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что в стране после вакцинации от COVID-19 скончались около 130 человек.

"В 128 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации", - приводит сообщение РИА "Новости".

Уточняется, что специалисты не нашли связи между прививкой и летальными случаями. Средний возраст умерших - 80,5 года.

По статистике на 29 июня, после применения вакцины Pfizer в Швейцарии зарегистрировано 1632 случая побочных эффектов, после Moderna - 2611.

На сегодняшний день в Швейцарии полностью вакцинированы почти 4 миллиона человек, первый компонент получили свыше 4,5 миллиона.

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