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Елена Кац назвала московский стандарт поликлиник настоящим и будущим медицины

17:22
  • пятница
  • 23 июля 2021

В каждом филиале должны принимать врачи восьми самых востребованных специальностей

В ходе круглого стола на тему "Повышение доступности московского здравоохранения", в котором приняли участие жители районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево, а также медицинские эксперты, главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац заявила о необходимости привлекать в здравоохранение новые кадры, чтобы обеспечить соблюдение требований нового московского стандарта поликлиник.
Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" развитие московских поликлиник и школ

По словам парламентария, эта тема недавно обсуждалась в ходе встречи кандидатов на выборах от партии "Единая Россия" с мэром столицы Сергеем Собяниным.

"Московский стандарт предполагает, что в каждом филиале поликлиники должны принимать врачи восьми самых востребованных специальностей, плюс специалисты еще пяти узких направлений - в головных зданиях поликлиник. Город заинтересован в том, чтобы жители получали максимум услуг, для этого сделано все: идет капитальный ремонт поликлиник, предусмотрены соответствующие ставки", - подчеркнула Кац.

Она добавила, что сейчас пока еще наблюдается дефицит узких специалистов, кроме того, часть врачей отвлечена на работу с COVID-19. В связи с этим важны дополнительные меры для привлечения медиков к работе в поликлиниках.

В ходе дискуссии также прозвучали предложения о сокращении бумажного документооборота и избыточных процедур, расширении цифровизации московского здравоохранения, ликвидации очередей.

В 2020-2021 годах в Москве завершили реконструкцию 19 поликлиник общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Всего к 2024 году запланировано модернизировать 137 зданий.

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