Еще ряд журналистов попали в список иноагентов

Реестр пополняется Министерством юстиции

Министерство юстиции России в пятницу включило в реестр выполняющих функции иностранного агента иностранных средств массовой информации, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

Также сообщается, что в соответствующий реестр попали журналисты Софья Гройсман, Михаил Рубин, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

Неделю назад Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов. Это касается том числе сотрудники изданий "Открытые медиа", "Проект" и "Радио Свобода" (уже признано СМИ-иноагентом).

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