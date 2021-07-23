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В России зафиксировали минимальное за 10 лет число мигрантов

18:16
  • пятница
  • 23 июля 2021

Вместе с тем наблюдается возврат к привычному годовому движению

Как сообщили в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сейчас на территории России находятся 5,88 миллиона иностранных граждан.
Песков заявил, что России не хватает мигрантов

"Это самый низкий показатель за последние 10 лет. В то же время наблюдается возврат к привычному годовому движению показателя, связанному с весенне-летним подъемом", - приводит сообщение института ТАСС.

Причиной этого, уточнили эксперты, могло стать частичное восстановление авиасообщения с основными странами-донорами миграции.

Также отмечено, что миграционный прирост России в первом квартале года оставался на среднем уровне предшествующих лет.

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