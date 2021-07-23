ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

Это первая направленная Россией межгосударственная жалоба

Европейский суд по правам человека подтвердил, что Россия направила межгосударственную жалобу на нарушение Украиной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, передает ТАСС.

"Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией", - добавили в ЕСПЧ.

Уточняется, что жалоба зарегистрирована под номером 36958/21.

Подала ее ранее Генпрокуратура. В направленном в суд документе отмечаются случаи похищения россиян, преследование инакомыслящих, дискриминация российских граждан и компаний, жестокие обстрелы мирных жителей Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram