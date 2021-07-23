ВОЗ: пандемия далека от завершения

Заболеваемость в Европе растет

Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний выпустили совместный релиз, в котором сказано, что пандемия коронавирусной инфекции все еще находится в активной стадии и пока далека от завершения.

Так, региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что во многих странах Европы растет заболеваемость из-за распространения дельта-штамма.

В сложившихся условиях, уточнил глава ECDC Андреа Аммон, важно сохранять бдительность.

"Прохождение полного курса вакцинации, необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно", - пояснил специалист (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, ECDC и ВОЗ рекомендуют быстро наращивать темпы вакцинации.

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