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Избитого сына Стаса Пьехи выписали из больницы

18:59
  • пятница
  • 23 июля 2021

Семилетний Петя продолжит лечение амбулаторно

Семилетний сын певца Стаса Пьехи Петр выписан из больницы, куда его ранее госпитализировали с сотрясением мозга. Об этом сообщила его мама, бывшая супруга Пьехи Наталья Горчакова.

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"Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то, мы едем домой, - написала Горчакова в инстаграме.

Напомним, мальчика сильно избила Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Она не принесла извинений Пете и его семье. Женщина до сих пор уверена, что была права, швырнув ребенка на землю.

На Ирину Безбородову уже завели уголовное дело. Ей может грозить штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы. По словам адвоката Сергея Жорина, после резонансного случая к нему обратились несколько человек, на которых якобы также нападала Безбородова.

Неприятный инцидент произошел 18 июля. Безбородова избила мальчика за то, что тот испортил ее надувной бассейн. Пострадала также бабушка Пети.

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