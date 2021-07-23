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В Астраханской области вводят локдаун

19:03
  • пятница
  • 23 июля 2021

Количество новых случаев COVID-19 подскочило в семь раз

Власти Астраханской области с 26 июля вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на администрацию главы региона.
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Таким образом, с понедельника отменяются все массовые мероприятия, закрываются фитнес-залы, торговые центры, кинотеатры, бассейны, другие места общего пользования.

"Если полтора месяца назад за сутки выявляли 40 случаев заболевания, то сегодня уже 280", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в регионе развернуто уже 1705 ковидных коек - это больше, чем на пике второй волны.

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