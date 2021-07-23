Путин подписал указ о Военно-морском флаге России

Ни при каких обстоятельствах корабли не должны спускать полотно перед противником

На официальном портале правовой информации разместили подписанный президентом Владимиром Путиным указ о Военно-морском флаге Российской Федерации, согласно которому некоторые флаги кораблей флота поменяли свою конфигурацию.

Касаются изменения гвардейских и орденских флагов. Так, прежде орден размещался в левом верхнем углу, теперь же будет изображаться в центре Андреевского креста. При этом высота ордена должна составлять треть ширины флага.

Кроме того, в документе сказано, что ни при каких обстоятельствах корабли не должны спускать Военно-морской флаг перед противником. Сбитое полотнище должно заменяться на другое, запасы следует хранить в специально отведенном для этого месте на корабле.

Подчеркивается, что Военно-морской флаг подлежит уничтожению в исключительных случаях при непосредственной опасности и по приказу командира корабля.

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