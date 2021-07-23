ООН призвала Китай сотрудничать по вопросу происхождения вируса

За расследование полностью отвечает ВОЗ

В ходе брифинга в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что все государства, в том числе Китай, должны сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения в вопросе расследования причин появления коронавирусной инфекции.

"Мы призываем все страны - члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в необходимой мере", - цитирует Хака ТАСС.

За расследование, добавил он, полностью отвечает ВОЗ, за руководством организации остается полный контроль над процессом.

Ранее в пятницу в ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения. В Европе распространяется дельта-штамм, темпы вакцинации в ряде стран снижаются.

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