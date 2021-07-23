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Певица Маргарита Суханкина потеряла обоих родителей из-за ковида

19:55
  • пятница
  • 23 июля 2021

Мама и папа звезды группы "Мираж" умерли почти в один день

Родители певицы, солистки группы "Мираж" Маргариты Суханкиной умерли от коронавируса почти в один день. О трагедии в семье 57-летняя артистка рассказала сама в своем личном блоге в соцсети Instagram.
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"Ковид забрал жизни моих самых близких. Они ушли почти в один день. Мои родители очень сильно поддерживали меня во всех делах и начинаниях, одобряли мои решения. Я всегда чувствовала, вашу заботу и любовь! Спасибо вам огромное за это. Память о вас никогда не умрет. Вы останетесь в моем сердце навсегда. Мама, папа, я люблю вас!" - написала Суханкина в блоге.

Она также рассказала, что сама переболела ковидом в тяжелой форме, назвав заболевание "страшным".

"Сейчас до сих пор ощущаю последствия… Могу смело назвать ковид чумой XXI века, чем оно и является. Хочу пожелать всем вам здоровья, здоровья, и еще много-много раз здоровья. Берегите своих близких", - сообщила певица.

Смотрите видео: выпуск программы "Жена. История любви" с Маргаритой Суханкиной

В комментариях поклонники артистки оставляют слова поддержки и приносят соболезнования.

- Царствие небесное. Пусть им там будет хорошо, а здесь - светлая память. Всем нашим родителям.

- Боже, как грустно... Любила поболтать с Вашим папой... Царствие небесное...

- Примите мои соболезнования! Очень жаль, очень страшно, когда уходят любимые.. Держитесь.

Маргарита Суханкина – оперная и эстрадная певица. Она получила широкую известность благодаря участию в группе "Мираж".

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