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США передали другим странам 60 миллионов доз вакцин от коронавируса

19:58
  • пятница
  • 23 июля 2021

Так уверяют в Госдепе

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен дал интервью каналу MSNBC, в котором рассказал, как США помогают другим странам в борьбе с пандемией COVID-19.
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"Мы сделали специальный запас из 80 миллионов доз вакцин, которые могут получить различные страны. Мы приступили к этой работе месяц назад. Из 80 миллионов мы уже распределили 60 миллионов, - сказал госсекретарь.

Он уточнил, что всего Вашингтон намерен без каких-либо условий распределить 500 миллионов доз.

Как добавил Блинкен, Штаты также осуществляют капитальные инвестиции, чтобы нуждающиеся страны могли в будущем сами производить необходимые препараты. В особенности это касается Африки.

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