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Назначен новый главный тренер сборной России по футболу

20:18
  • пятница
  • 23 июля 2021

Он будет совмещать работу в сборной и клубе

Наставник "Ростова" Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу, сообщили в Российском футбольном союзе.
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Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года - с возможностью продления.

Уточняется, что ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

"Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", – прокомментировал назначение президент РФС Александр Дюков.

Сам Карпин отметил, что работа в сборной для него - очень ответственный и интересный этап в карьере.

Прежний главный тренер сборной Станислав Черчесов покинул свой пост после неудачного выступления национальной команды на Евро-2020. Россия не смогла выйти из группы, дважды потерпев разгромные поражения - от Бельгии и Дании.

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