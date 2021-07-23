В состоянии певицы МакSим наметились улучшения

Об этом сообщила представитель артистки

В состоянии певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова), введенной более месяца назад в медикаментозную кому, произошли улучшения. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

"У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с лёгкими, они есть у всех, у кого COVID-19 задел легкие, да, есть сбои в организме, при таком тяжёлом течении заболевания это неизбежно", — сообщила Соколова в инстаграме.

Она подчеркнула — Марина Максимова находится под постоянным наблюдением врачей, и "мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения".

Накануне пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что состояние певицы МакSим является стабильным, ухудшений нет.

11 июня певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в инстаграме, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

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