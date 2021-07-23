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В состоянии певицы МакSим наметились улучшения

20:34
  • пятница
  • 23 июля 2021

Об этом сообщила представитель артистки

В состоянии певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова), введенной более месяца назад в медикаментозную кому, произошли улучшения. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

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"У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с лёгкими, они есть у всех, у кого COVID-19 задел легкие, да, есть сбои в организме, при таком тяжёлом течении заболевания это неизбежно", — сообщила Соколова в инстаграме.

Она подчеркнула — Марина Максимова находится под постоянным наблюдением врачей, и "мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения".

Накануне пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что состояние певицы МакSим является стабильным, ухудшений нет.

11 июня певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в инстаграме, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

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