Минтруд обновил рекомендации по вакцинации работников

Работодатель может дать сотруднику выходной в день прививки

Министерство труда и социальной защиты в пятницу опубликовало у себя на сайте совместные с Роспотребнадзором рекомендации по количеству переболевших и вакцинированных в коллективе.

Уточняется, что таковых должно быть не менее 80% - это необходимо для стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя)", - сказано также в тексте.

Кроме того, ведомство рекомендует отстранять отказывающихся от прививки без медотвода без сохранения заработной платы.

Также документ гласит, что работодатель может перевести на удаленку сотрудников с медотводом, если трудовые обязанности могут выполняться дистанционно.

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