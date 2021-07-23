Журналисты узнали о желании США "похоронить" "Северный поток - 2"

У республиканцев появился план, как это сделать

Как пишет колумнист Bloomberg Эли Лейк, конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми решили "похоронить" сделку США и Германии по "Северному потоку - 2" - и даже придумали способ это сделать.

Речь идет о принятом четыре года назад в Штатах законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Там есть пункт, который позволяет блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. Именно им и намерены воспользоваться республиканцы, чтобы сделка между Вашингтоном и Берлином была аннулирована.

"Пока не ясно, сработает ли эта схема. В любом случае это доказывает, насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы администрации Трампа", - пишут обозреватель.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Реализация проекта находится на финальной стадии.

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