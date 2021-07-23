ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Журналисты узнали о желании США "похоронить" "Северный поток - 2"

21:24
  • пятница
  • 23 июля 2021

У республиканцев появился план, как это сделать

Как пишет колумнист Bloomberg Эли Лейк, конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми решили "похоронить" сделку США и Германии по "Северному потоку - 2" - и даже придумали способ это сделать.
Кремль отреагировал на сделку по "Северному потоку - 2"

Речь идет о принятом четыре года назад в Штатах законе "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Там есть пункт, который позволяет блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. Именно им и намерены воспользоваться республиканцы, чтобы сделка между Вашингтоном и Берлином была аннулирована.

"Пока не ясно, сработает ли эта схема. В любом случае это доказывает, насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы администрации Трампа", - пишут обозреватель.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Реализация проекта находится на финальной стадии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.