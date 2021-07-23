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Собянин: миллион пенсионеров привились от COVID-19 в Москве

21:39
  • пятница
  • 23 июля 2021

Смертность в связи с этим становится значительно меньше

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что миллион пенсионеров вакцинировались от коронавируса в столице.
Собянин заявил об эффективности вакцины против штамма "дельта"

"Никаких там сложных последствий нет. Наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют и значительно, просто в разы, в разы меньше смертность", - заметил градоначальник.

Он при этом добавил, что призывает москвичей старшего поколения "прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, и все-таки вакцинироваться".

Ранее в пятницу Собянин сообщил, что в Москве снижается количество заболевших коронавирусом, столица прошла пиковые моменты. Мэр отметил, что на данный момент в городе ежедневно вакцинируются по 90 тысяч человек. Прививочные пункты работают в напряженном режиме.

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