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Зеленский ввел санкции против крупнейшего российского онлайн-ретейлера

22:16
  • пятница
  • 23 июля 2021

Вводятся ограничительные меры на три года

На официальном сайте украинского президента опубликован указ Владимира Зеленского о введении санкций в отношении крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries.
Зеленский продлил санкции против российских банков

Отмечено, что попали под ограничительные меры юридические лица компании в России, Украине, Белоруссии, Польше, Армении, Казахстане и Кыргызстане. Они предполагают в том числе блокировку версий Wildberries этих стран.

Против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук введены персональные санкции. Ее активы на территории Украины заблокированы, запрет также касается исполнения экономических и финансовых обязательств.

Вводятся меры на три года.

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