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Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

23:21
  • пятница
  • 23 июля 2021

Летать в эти страны можно будет с 9 августа

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Бахрейном, Молдавией и Доминиканой с 9 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В Бахрейн будет открыто два рейса в неделю по маршруту Москва – Манама. Авиасообщение с Доминиканой заработает по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю. Полеты в Молдавию разрешат по маршруту Москва – Кишинёв с частотой три рейса в неделю.

Оперштаб по борьбе с ковидом также разрешил увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию и Египет.

  • В САР - по маршруту Москва – Дамаск с 1 до 3 рейсов в неделю.
  • В Египет - маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Кроме этого, Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией. "Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва – Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи – Минск и Краснодар – Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте", - сообщает пресс-служба кабмина.

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