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В России за сутки выявили почти 24 тысячи новых заболевших коронавирусом

11:35
  • суббота
  • 24 июля 2021

Выздоровели 21,9 тысячи человек

В России зарегистрировали 23 947 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. За последние 24 часа выздоровели 21 952 человека.

  • Всего зараженных 6 102 469 (за сутки +23 947);
  • Скончались 153 095 (+799);
  • Выздоровели 5 471 956 (+21 952).

В Москве выявили 3376 заболевших, в Подмосковье — 2096, в Петербурге — 1937. Москва поднялась на второе место среди регионов с наименьшим приростом заболеваемости COVID - 0,23%, сообщил оперштаб.

Власти призывают россиян пройти вакцинацию для профилактики ковида. Сделать это можно бесплатно, выбрав один из 4 отечественных препаратов. На подходе также пятая вакцина от ФМБА.

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