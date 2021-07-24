ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборная России завоевала первую медаль на Играх в Токио

10:08
  • суббота
  • 24 июля 2021

Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из винтовки

Российская спортсменка Анастасия Галашина выиграла серебряную медаль на ОИ в Токио. Это первая медаль Игр для сборной России.

Первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров заняла китаянка Цянь Ян. Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен, передает "Интерфакс".

Галашина сейчас готовится к следующей дисциплине и пока пытается "обнулиться морально".

Накануне в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр. Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Анастасия Галашина. Стрельба из пневматической винтовки
Анастасия Галашина. Стрельба из пневматической винтовки
Анастасия Галашина. Стрельба из пневматической винтовки
Анастасия Галашина. Стрельба из пневматической винтовки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.