Сборная России завоевала первую медаль на Играх в Токио

Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из винтовки

Российская спортсменка Анастасия Галашина выиграла серебряную медаль на ОИ в Токио. Это первая медаль Игр для сборной России.

Первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров заняла китаянка Цянь Ян. Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен, передает "Интерфакс".

Галашина сейчас готовится к следующей дисциплине и пока пытается "обнулиться морально".

Накануне в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр. Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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