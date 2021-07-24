Сборная России завоевала первую медаль на Играх в Токио

Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из винтовки
Российская спортсменка Анастасия Галашина выиграла серебряную медаль на ОИ в Токио. Это первая медаль Игр для сборной России.
Первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров заняла китаянка Цянь Ян. Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен, передает "Интерфакс".
Галашина сейчас готовится к следующей дисциплине и пока пытается "обнулиться морально".
Накануне в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр. Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра":Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram