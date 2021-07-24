Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском

Следствие рассматривает три версии случившегося

Дальневосточное управление СК на транспорте опубликовало видео с места крушения легкомоторного самолета Sierra P-2002 в поселке Калинка Хабаровского края. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Авиакатастрофа произошла в 03:47 мск. Воздушное судно упало в болотистой местности. Судя по видео, у него сильно повреждены крылья и носовая часть. На борту находились два человека, оба погибли.

Предварительно, за штурвалом находилась опытный пилот — президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Она проводила ознакомительный полет для будущего ученика авиашколы.

"Следствием отрабатываются три версии случившегося — ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия", — говорится на сайте СК.

Проверку по факту крушения также организовала прокуратура.

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