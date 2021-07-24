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"Ура, нас стало больше!" Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

10:30
  • суббота
  • 24 июля 2021

Анна Матисон родила актеру сына Василия

Актер Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. У него родился сын Василий. Семья 47-летнего артиста сейчас получает поздравления от друзей и поклонников.

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"Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо Тебе, Родная моя! Я был рядом", - рассказал в инстаграме Безруков. Он также показал свою супругу Анну Матисон с новорожденным ребенком на руках.

Одной из первых многодетного отца поздравила Светлана Ходченкова. Не остались в стороне также Елизавета Боярская, Артур Пирожков, Эдгард Запашный, Марина Зудина и другие российские знаменитости. В ответ Безруков написал: "Спасибо всем за бодрые слова! Спасибо огромное! Мы отдыхаем".

Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в 2016 году. В том же году у них родилась дочь Мария, в 2018 году на свет появился сын Степан. Также у артиста есть внебрачные дочь и сын: Александра (2008 года рождения) и Иван (2011), которых родила актриса Кристина Смирнова. О том, что Безруков вновь станет отцом, стало известно 1 июля.

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