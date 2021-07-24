Жители Забайкалья и Кубани ликвидируют последствия сильнейших ливней

Жителей Сочи накануне готовили к возможной эвакуации

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия сильнейших ливней. В Забайкалье, где в результате непогоды размыло мост на Транссибе, идут восстановительные работы. Ущерб от удара стихии подсчитывают в Сочи. Накануне обильные осадки привели к разливу рек. Жителей готовили к возможной эвакуации - большая вода затопила дороги, шесть посёлков оставались без света.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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