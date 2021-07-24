Как идет борьба с COVID-19 в российских регионах

В Волгоградской области ужесточают карантин из-за роста заболеваемости

Москва прошла пик по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Однако это не повод снижать темпы вакцинации. В Подмосковье ежедневно иммунизацию проходят около 80 тысяч человек. Согласно обновлённым рекомендациям Минздрава, "Спутник V" могут получать люди с онкологическими заболеваниями после завершения лечения. Важно также придерживаться норм безопасности.

Конец рабочей недели. На вход в один из столичных ночных клубов - огромная плотная очередь. QR-коды в городе хоть и отменили, но за соблюдением антиковидных мер в общественных местах сотрудники административно-технических инспекций продолжают следить.

Компании, которая организовала мероприятие с риском для здоровья, теперь в лучшем случае грозит штраф до 300 тысяч рублей.

"В ходе данного рейда было выявлено нарушение социального дистанцирования посетителями ночного клуба. А организация данного клуба не позаботилась о соблюдении антиковидных мер, предусмотренных 68 Указом мэра Москвы", - сказал Сергей Михайлов, главный инспектор ОАТИ Москвы.

В Волгоградской области ужесточают карантинные ограничения из-за роста заболеваемости. В городе Фролово сотрудники полиции усиливают контроль за самоизоляцией больных ковидом. Госучреждения переходят на работу по предварительной записи. Из 36 тысяч жителей города пока только треть получили прививку.

Успешней идет вакцинация в Карачаево-Черкесии. Там привито уже около половины населения. Врачи своим примером показывают - бояться нечего. Марина Терещенко успела даже пройти ревакцинацию, когда узнала, что титр антител падает. В регионе процедуру предлагают всем, независимо от места регистрации.

"Некоторые приезжают в гости к бабушкам и дедушкам - тоже просят здесь. Некоторые делали одну вакцинацию у себя дома. Сюда приезжают отдыхать - мы им не отказываем, всех прививаем", - рассказала Марина Терещенко, врач-инфекционист Зеленчукской ЦРБ (видео от "Архыз 24").

В Хакасии, где развернут мобильный госпиталь Центрального военного округа, проходят лечение более 78 пациентов со средней степенью тяжести заболевания. В помощь врачам туда доставили полторы тонны средств индивидуальной защиты и дополнительные мобильные аппараты ИВЛ.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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