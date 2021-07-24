Антирекорд Байдена: рейтинг президента США опустился до самых низких показателей

Тревожных значений достигла и степень расового раскола в стране. Чем еще крайне недовольны американцы?

Американские горки. Рейтинг президента Джо Байдена упал до самых низких значений за всё время его пребывания в Белом доме. Отношения темнокожего и белого населения страны сейчас худшие за последние 10 лет. Сегодня Минфин США предупредил конгрессменов об угрозе дефолта и "непоправимого ущерба" для экономики страны. И это не последние потрясения для администрации нынешнего главы Белого дома.

Если и не крутое пике, то уж точно тревожный звоночек. Падение президентского рейтинга сразу на 6 пунктов явно озадачило Белый дом. Цифра – самая низкая за недолгое пребывание Джо Байдена у власти. И демократы просто не могут закрыть на это глаза. Впереди губернаторские и парламентские выборы. Формула хорошо известна: "Говорим Байден – подразумеваем партия".

"Я думаю, что администрации есть, чем гордиться. Мы вакцинировали более 160 миллионов американцев. Мы создали более 3 миллионов новых рабочих мест, больше, чем любая администрация за первые шесть месяцев за всю президентскую историю. Такого никогда раньше не случалось", - заявил Байден.

Всего этого американцы наслушались еще от президента Трампа. От Байдена ждали другой статистики - экономической. Президент тактично умолчал и во время выступления в телеэфире, где ему собирались задать прямой вопрос о восстановлении экономики.

- Это Дэниел Липи, она республиканка и хотела бы задать вам вопрос. - Ваша собака точно демократ, могу вам сказать это. Я большой собачник, простите.

Не до шуток министру финансов. Она прямо предупреждает Конгресс о возможном дефолте и просит повысить потолок госдолга. Достопочтенные сенаторы пока решают задачи поважнее. Парламентарии предложили президенту при помощи вооруженных сил доставить гуманитарную помощь на Кубу. Пока же к берегам острова свободы выдвинулись лишь одиночные активисты из Майами.

Это посыл для Венесуэлы, Никарагуа - любой другой страны, которая подвергается репрессиям со стороны своего правительства. Все это смело можно отнести к темнокожему населению США. Демократы, сами того не подозревая, разворошили осиное гнездо. Это, конечно, принесло политические очки, но обстановка накалилась до предела.

Второй год подряд позитивные оценки отношений между чернокожими и белыми американцами среди взрослого населения США находятся на самом низком уровне за более чем два десятилетия измерений.

Байденом и демократами недоволен их традиционный электорат. Противники – республиканцы брызжут ядом, критикуя сделку с Германией по "Северному потоку – 2". Пока боролись с проектом, цены на газ внутри страны выросли на треть. Есть у республиканцев еще один козырь, в свое время любезно подаренный демократами. Обвиняя Дональда Трампа в сговоре с Россией, они приняли закон, позволяющий блокировать отказ президента от введения санкций.

"Президент обязан следовать существующим нормам... и наложить санкции на "Северный поток – 2". Сейчас мы видим насколько бессодержательной была позиция Демократической партии в отношении России все четыре года работы Трампа. Человек, который одержал победу над Трампом в 2020 году, отказывается от той самой жесткой линии в отношении Москвы", - говорится в статье Bloomberg.

В союзники республиканцы вполне могут взять и официальный Киев. Там буквально фонтанируют предложениями. Например, сделать страну общеевропейским газовым хабом, не уточняя, где возьмут средства на строительство инфраструктуры.

Президент Байден, впрочем, всем и все уже сказал: "Противиться Северному потоку – 2" бессмысленно".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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