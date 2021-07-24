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Во Львове полностью демонтировали Монумент славы Советской армии

11:22
  • суббота
  • 24 июля 2021

Памятник не пережил скандальный закон о декоммунизации

Новая попытка перечеркнуть подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. В украинском Львове демонтировали еще две статуи из Монумента славы бойцам, сражавшимся за Родину.

Речь идет о фигурах воина и Родины-матери. Их, как и все предыдущие элементы мемориала, отправили в музей тоталитаризма. На тот факт, что Красная армия самоотверженно отстаивала жизнь и свободу Львова, Украины и всей Европы, местные власти решили попросту закрыть глаза.

Монумент был открыт 50 лет назад, но не пережил скандальный закон о декоммунизации. Памятник бойцам в стране стали расценивать как пропаганду неугодного режима и за несколько лет разобрали по частям.

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