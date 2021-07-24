В Алеппо обновили автопарк станции скорой помощи

Медики получили три новых авто

Станция скорой помощи в сирийском Алеппо получила новые машины. Во время войны большая часть автомобилей была похищена или уничтожена боевиками. Не работала тогда и телефонная связь - медики не могли принимать вызовы. Поэтому они патрулировали город, чтобы найти тех, кто нуждается в помощи.

Бригада скорой помощи находится всегда в готовности. На этот раз вызов поступил из отдаленного района города, но в любом случае нужно уложиться в 12 минут. Ровно столько по правилам отведено, чтобы добраться до больного.

Пожилой мужчина, инфаркт, срочная госпитализация. По дороге в больницу медики пытаются перезапустить остановившееся сердце. Самое время применить и новый аппарат. Такими укомплектованы только что поступившие машины.

"Это аппарат подачи кислорода. Часто нам приходится бороться за жизни пациентов. Конечно, требуется современное оборудование", - говорит фельдшер станции скорой помощи Ясер Дамман.

Станция скорой помощи Алеппо пополнилась тремя современными автомобилями, один из которых - загородный вариант. Машины абсолютно новые, где-то ещё не снята защитная пленка. Особенная гордость станции скорой помощи - этот внедорожник. Предназначен для того, чтобы добираться в труднодоступную местность. Раньше в горные районы просто так было не доехать.

До войны автопарк станции скорой помощи состоял из 65 машин. Этого вполне хватало, говорят медики, чтобы без опозданий ездить на вызовы по всей провинции.

"Во время осады Алеппо боевики все уничтожили. Машины забрали себе. На оставшихся мы патрулировали город. Телефонная связь не работала - мы не могли принимать вызовы. Просто выезжали на улицу и ехали туда, где шли бои. Понятно, что именно там была нужна наша помощь", - рассказал начальник станции скорой помощи Алеппо Зихад Шейж.

В таком режиме мобильного госпиталя водитель Али провёл несколько месяцев. Буквально жил в машине.

"Мы не знали, доедем ли до нужного места. По дороге нас обстреливали, мы теряли колёса, старые машины выходили из строя и просто не заводились. Конечно, все это в прошлом. Новые автомобили будут служить долго", - заявил водитель станции скорой помощи Алеппо Али Амир.

Сейчас на станции скорой помощи Алеппо более 20 машин. Через месяц ждут очередное пополнение. Восстановлению системы здравоохранения государство уделяет особое внимание. Люди должны знать, что доверяют свои жизни высококлассным специалистам, работающим на современном оборудовании.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Алеппо. Сирия.

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