Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

"Спутник V" теперь рекомендован для всех онкопациентов, завершивших лечение

Минздрав России обновил методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вакцина "Спутник V" теперь рекомендована для вакцинации всех онкопациентов, которые успели завершить противоопухолевое лечение.

Вакцинация "ЭпиВакКороной", следует из новых рекомендаций министерства, противопоказана при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

В пресс-службе Минздрава также сообщили, что прививаться от ковида перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание можно через 2-4 недели после выздоровления.

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