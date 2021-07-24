Собянин рассказал об успехах выпускников реабилитационных школ-интернатов на ЕГЭ

Девять из них получили золотые медали за особые успехи в учёбе

В этом году золотыми медалями за особые успехи в учёбе награждены девять выпускников московских реабилитационных школ-интернатов. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в своём личном блоге.

Он подчеркнул, что их труд, увлечённость и целеустремлённость могут служить примером для каждого. Мэр отметил: в системе социальной защиты города работают восемь школ-интернатов и реабилитационно-образовательных центров, в которых учатся более двух тысяч детей. Свыше 60 процентов выпускников поступают в вузы и успешно реализуют себя в различных областях.

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